Президент рассказал об антикоррупционных шагах Украины для получения безвизового режима с ЕС

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом президент Петр Порошенко заявил, общаясь с представителями СМИ после переговоров с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом, который находится в Киеве с официальным визитом.

Порошенко отметил, что в начале ноября Верховная Рада на своей специальной сессии рассмотрит последние законодательные изменения, которые Украина обязана выполнить для введения безвизового режима.

По словам президента, Украиной сделаны важные антикоррупционные шаги, а именно создано Национальное антикоррупционное бюро и введена должность специального антикоррупционного прокурора. Он сообщил, что на это место сегодня претендуют 300 кандидатов.

Читайте такжеАнтикоррупционный прокурор должен быть назначен до 1 декабря – Порошенко

Глава государства выразил надежду, что все антикоррупционные дела уже с 1 декабря будут переданы от Генеральной прокуратуры в Национальное антикоррупционное бюро для проведения независимого расследования и привлечения к ответственности всех, кто подозревается в коррупционных действиях. Президент привел статистические данные по антикоррупционной деятельности украинской власти и отметил, что количество привлеченных к ответственности за коррупционные действия выросло в 17 раз по сравнению с предыдущим временем.

«Все это демонстрирует, что мы имеем политическую волю для борьбы с коррупцией, у нас есть система этой борьбы, и это будет работать, вне сомнения. И это не только потому, что мы хотим безвизовый режим, а потому, что мы стремимся реформировать Украину. Это решительное требование всего украинского народа», – подчеркнул Порошенко.

Президент напомнил, что именно в Риге на саммите «Восточного партнерства» было отмечено, что не существует никаких политических обстоятельств, которые бы могли помешать введению безвизового режима для Украины, а осталось выполнить технические задачи, которые зафиксированы в Плане действий по либерализации визового режима с ЕС.

В свою очередь президент Латвии высказался за усиление межчеловеческих контактов, чему будет способствовать безвизовый режим для украинских граждан. По его мнению, безвизовый режим – еще один важный инструмент для интеграции Украины в ЕС.

Как сообщал УНИАН, сегодня Порошенко заявил, что оценочная миссия Еврокомиссии отметила прогресс Киева в выполнении Плана действий по либерализации визового режима с Евросоюзом.

Еврокомиссия до 15 декабря 2015 г. планирует оценить выполнение Украиной Плана действий по либерализации визового режима с ЕС.