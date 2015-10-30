Гройсман предлагает уже сейчас обновить почти 10 процентов судейского корпуса

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании Конституционной комиссии, где рассматривался проект изменений в Конституцию Украины в части правосудия, Гройсман отметил, что сегодня “в украинском парламенте есть 253 представления об увольнении судей. И у нас есть с вами сегодня 547 судей, претендующих на назначение досрочно”.

Читайте такжеГройсман рассказал, почему сокращение числа депутатов будет эффективным для работы Рады

Гройсман внес предложение не назначать этих судей бессрочно, а “провести процедуру согласно закону “О справедливом суде” и отобрать публично 800 качественно новых профессиональных судей, которых мы сможем направить в судебную систему”.

“Если сегодня у нас с вами 7200 судей работают в системе, то 800 судей, если мы сможем с вами сделать, это будет больше 10 процентов уже обновления судейского корпуса”, - отметил Гройсман.

Он отметил, что “эта идея возникла только что» и попросил специалистов обсудить ее с тем, чтобы в случае необходимости принять соответствующее решение в ВР.

Гройсман отметил: “Я думаю, что украинский парламент открыт для внедрения этой идеи”.