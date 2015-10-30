Гройсман предлагает уже сейчас обновить почти 10 процентов судейского корпуса
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман предлагает вариант обновления почти 10 процентов судейского корпуса.
Как передает корреспондент УНИАН, на заседании Конституционной комиссии, где рассматривался проект изменений в Конституцию Украины в части правосудия, Гройсман отметил, что сегодня “в украинском парламенте есть 253 представления об увольнении судей. И у нас есть с вами сегодня 547 судей, претендующих на назначение досрочно”.
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Гройсман внес предложение не назначать этих судей бессрочно, а “провести процедуру согласно закону “О справедливом суде” и отобрать публично 800 качественно новых профессиональных судей, которых мы сможем направить в судебную систему”.
“Если сегодня у нас с вами 7200 судей работают в системе, то 800 судей, если мы сможем с вами сделать, это будет больше 10 процентов уже обновления судейского корпуса”, - отметил Гройсман.
Он отметил, что “эта идея возникла только что» и попросил специалистов обсудить ее с тем, чтобы в случае необходимости принять соответствующее решение в ВР.
Гройсман отметил: “Я думаю, что украинский парламент открыт для внедрения этой идеи”.