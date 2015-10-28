План реформы парламента будет представлен в конце года – Гройсман

Об этом он сообщил в эфире радио "Эра FM".

"Я думаю, что в конце года, максимум в начале следующего - в январе месяце, мы представим совместный план реформы парламента, в том числе регламента и всего прочего, и ответственности народных депутатов Украины", - сказал Гройсман.

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При этом спикер отметил, что сегодня депутат "по своему статусу абсолютно никому не подчинен". По его словам, сейчас фактически нет рычагов влияния, в том числе дисциплинарного, на депутатов. Гройсман подчеркнул, что в парламенте есть депутаты, которые не ходят на заседания ВР, на заседания комитетов.

"Все должны осознать, что это работа, что есть начало рабочего дня, конец рабочего дня, что должна быть ответственность", - подчеркнул председатель ВР.

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Гройсман отметил, что "с дисциплиной существует огромная проблема". По его словам, решить ее можно только через публичность, потому что "у меня нет никакого другого влияния".