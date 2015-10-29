Стала известна дата референдума в Нидерландах по ассоциации Украина-ЕС

Об этом сообщили в избирательном совете Нидерландов, передает "ЕвроПравда".

Как отмечается, для голосования на референдуме избиратель должен иметь гражданство Нидерландов, быть старше 18 лет и дееспособным.

"В случае явки не менее 30% на консультативном референдуме правительство должно пересмотреть Соглашение об ассоциации", - заявляли в избирательном совете.

При этом там подчеркнули, что референдум не имеет обязывающего характера и его результаты не могут заставить правительство отозвать соглашение.

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Как сообщалось, 14 октября Избирательный совет Нидерландов, рассмотрев соответствующее обращение, принял решение о проведении в стране референдума, на котором будет поставлен вопрос о ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Под обращением насчитывается 427 тыс. 939 подписей. Явка на референдуме должна составить не менее 30% из общего количества тех, кто имеет право голоса, после чего правительство будет решать судьбу Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Напомним, вчера суд в Нидерландах отклонил обжалование референдума по Соглашению об ассоциации.

По состоянию на сегодня процедуру ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС полностью завершили 22 страны-члены ЕС.