Суд Нидерландов одобрил проведение референдума по Украине
Правовой отдел государственного совета Нидерландов, действующий как судебный орган, отклонил апелляцию о проведении референдума об ассоциации Украина-ЕС.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Избирательного совета страны.
Евроскептики Нидерландов провели кампанию по сбору подписей для проведения референдума о ратификации документа. На прошлой неделе Йерун де Крейк подал аппеляцию, ссылаясь на недостоверные данные подписавшихся.
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Согласно заявлению, де Крейк не может определяться как "заинтересованная сторона в этом деле". Согласно закону "О консультативном референдуме", лицо признается заинтересованным, если оно имеет "достаточно объективного частного и личного интереса".
Решение Государственного совета является окончательным, и сейчас комиссия по референдуму должна назначить его дату.
Напомним, для проведения референдума было собрано более 400 тысяч подписей при необходимом минимуме в 300 тысяч.
Как сообщалось, 14 октября Избирательный совет Нидерландов, рассмотрев соответствующее обращение, принял решение о проведении в стране референдума, на котором будет поставлен вопрос о ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Под обращением насчитывается 427 тыс. 939 подписей. Явка на референдуме должна составить не менее 30% из общего количества тех, кто имеет право голоса, после чего правительство будет решать судьбу Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.
Результат референдума имеет рекомендательный характер.
По состоянию на сегодняшний день процедуру ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС полностью завершили 22 страны-члены ЕС.