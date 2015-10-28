Суд Нидерландов одобрил проведение референдума по Украине

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Избирательного совета страны.

Евроскептики Нидерландов провели кампанию по сбору подписей для проведения референдума о ратификации документа. На прошлой неделе Йерун де Крейк подал аппеляцию, ссылаясь на недостоверные данные подписавшихся.

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Согласно заявлению, де Крейк не может определяться как "заинтересованная сторона в этом деле". Согласно закону "О консультативном референдуме", лицо признается заинтересованным, если оно имеет "достаточно объективного частного и личного интереса".

Решение Государственного совета является окончательным, и сейчас комиссия по референдуму должна назначить его дату.

Напомним, для проведения референдума было собрано более 400 тысяч подписей при необходимом минимуме в 300 тысяч.