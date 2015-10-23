В Нидерландах обжаловали проведение референдума по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее сообщение обнародовано Избирательным советом Нидерландов.

«Существует апелляция на решение Избирательного совета о проведении референдума по Соглашению об ассоциации с Украиной», - говорится в тексте.

В 6-дневный срок эта апелляция должна быть рассмотрена и вынесено соответствующее решение.

Также сообщается, что апелляцию подал Йерун де Крейк, который считает, что электронная петиция о проведении референдума из-за неполных и неточных данных не собрала необходимое количество подписей. «Крейк считает, что минимальное количество действительных подписей (300 тыс.) под заявлением о поддержке референдума не было собрано, а потому Избирательный совет должен отклонить запрос на его проведение», - приводит Совет доводы истца.

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Как сообщалось, 14 октября Избирательный совет Нидерландов, рассмотрев соответствующее обращение, принял решение о проведении в стране референдума, на котором будет поставлен вопрос о ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Под обращением насчитывается 427 тыс. 939 подписей. Явка на референдуме должна составить не менее 30% из общего количества тех, кто имеет право голоса, после чего правительство будет решать судьбу Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Результат референдума имеет рекомендательный характер.

По состоянию на сегодняшний день процедуру ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС полностью завершили 22 страны-члены ЕС.