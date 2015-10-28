ЦИК начал изучать решение теризбиркома Павлограда о втором туре выборов мэра

Об этом сообщил руководитель пресс-центра ЦИК Константин Хивренко, передает "Украинская правда" .

"В ЦИК поступило решение территориальной избирательной комиссии Павлограда о проведении второго тура выборов городского головы. И Центральная избирательная комиссия приняла эту информацию к сведению", - сказал Хивренко.

Он не смог ответить на вопрос, каким может быть решение ЦИК и когда его можно ожидать.

Следующее заседание ЦИК, вероятно, состоится в четверг.

Ранее сегодня стало известно, что в Павлограде территориальная избирательная комиссия решила провести второй тур выборов городского головы.

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Как сообщал УНИАН, член ЦИК Александр Шелестов заявил на заседании комиссии, что второй тур выборов мэра Павлограда не может состояться, поскольку в протоколе территориальной избирательной комиссии указано, что в городе проживает менее 90 тыс. избирателей.

В связи с этим Шелестов заявил, что "основания для принятия решения о проведении повторного голосования отсутствуют".

Этот проект решения ЦИК поддержали 9 членов комиссии, против - 1, воздержались - 3.

Стоит отметить, что по данным параллельного подсчета голосов Днепропетровской областной организации Комитета избирателей Украины, во второй тур выборов мэра Павлограда выходят Евгений Терехов («УКРОП») и Анатолий Вершина («Оппозиционный блок»).

В свою очередь президент Порошенко возмущен ситуацией в Павлограде и надеется, что суд защитит избирательное право жителей города.