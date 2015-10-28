В Павлограде все-таки решили проводить второй тур выборов мэра

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила глава пресс-центра партии "УКРОП" Евгения Кравчук.

"Территориальная избирательная комиссия в Павлограде приняла решение о проведении второго тура выборов городского головы", - сказала Кравчук.

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Как сообщал УНИАН, член ЦИК Александр Шелестов заявил на заседании комиссии, что второй тур выборов мэра Павлограда не может состояться, поскольку в протоколе территориальной избирательной комиссии указано, что в городе проживает менее 90 тыс. избирателей.

В связи с этим Шелестов заявил, что "основания для принятия решения о проведении повторного голосования отсутствуют".

Этот проект решения ЦИК поддержали 9 членов комиссии, против - 1, воздержались - 3.

Стоит отметить, что по данным параллельного подсчета голосов Днепропетровской областной организации Комитета избирателей Украины, во второй тур выборов мэра Павлограда выходят Евгений Терехов («УКРОП») и Анатолий Вершина («Оппозиционный блок»).

В свою очередь президент Порошенко возмущен ситуацией в Павлограде и надеется, что суд защитит избирательное право жителей города.

Справка УНИАН. Согласно закону о местных выборах, выборы сельского, поселкового, городского (городов, число избирателей в которых меньше чем 90 тысяч) головы проводятся по мажоритарной системе относительного большинства в едином одномандатном избирательном округе - то есть в один тур.

В городах же, где количество избирателей равно или больше 90 тысяч, выборы мэров проводятся по мажоритарной системе абсолютного большинства, то есть для победы кандидат должен набрать минимум 50%+1 голосов, в противном случае будет объявлен второй тур выборов. Датой проведения второго тура выборов мэров крупных городов ЦИК определил 15 ноября.