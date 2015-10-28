Порошенко возмущен ситуацией в Павлограде и надеется, что суд защитит избирательное право жителей города

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Порошенко заявил, что "возмущен ситуацией, сложившейся вокруг выборов в Павлограде. Считаю, что избиратели, а не чиновники должны определять победителя гонки. Полностью поддерживаю позицию Комитета избирателей Украины относительно недопустимости подмены понятия "избирательная система" и "повторное голосование". Надеюсь, что законное решение суда защитит избирательное право жителей Павлограда".

Как сообщал УНИАН, 27 октября 9 членов Центризбиркома поддержали проект решения о том, что второй тур выборов мэра Павлограда не может состояться, поскольку в протоколе территориальной избирательной комиссии указано, что в городе проживает менее 90 тыс. избирателей.

По данным параллельного подсчета голосов днепропетровской областной организации Комитета избирателей Украины, во второй тур выборов мэра Павлограда выходят Евгений Терехов ("УКРОП") и Анатолий Вершина ("Оппозиционный блок").

Согласно закону о местных выборах, выборы сельского, поселкового, городского (городов, число избирателей в которых меньше чем 90 тысяч) головы проводятся по мажоритарной системе относительного большинства в едином одномандатном избирательном округе - то есть в один тур. В городах же, где количество избирателей равно или больше чем 90 тысяч, выборы мэров проводятся по мажоритарной системе абсолютного большинства, то есть для победы кандидат должен набрать минимум 50%+1 голосов, в противном случае будет объявлен второй тур выборов. Датой проведения второго тура выборов мэров крупных городов ЦИК определила 15 ноября.

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Комитет избирателей Украины считает, что разъяснение ЦИК о невозможности проведения повторного голосования в Павлограде грубо нарушает избирательные права граждан, а также противоречит нормам Закона "О местных выборах".

Как напомнили в КИУ, ЦИК отметила, что согласно статье 87 Закона "О местных выборах", одним из критериев принятия территориальной избирательной комиссией решения о проведении повторного голосования по выборам городского головы есть сведения о количестве избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках соответствующего города, внесенные в протокол о результатах выборов в соответствующем едином одномандатном избирательном округе по выборам.

"Таким образом, Центральная избирательная комиссия подменяет понятие "избирательная система" и понятие "повторное голосование". Количество избирателей 90 тысяч и больше в городе является не основанием для проведения повторного голосования, а основанием для определения избирательной системы для выборов определенного городского головы. Повторное голосование, которое происходит при условии, что ни один из кандидатов не получит больше 50% голосов, является уже следствием применения мажоритарной избирательной системы абсолютного большинства", - заявили в КИУ.

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"Информация о количестве избирателей, избирательный адрес которых отнесен к территории каждого города, а также об избирательной системе, по которой проводятся выборы городского головы, публикуется ЦИК на ее официальном веб-сайте, а также в общегосударственных и(или) соответствующих местных средствах массовой информации не позднее 5 дней до дня начала избирательного процесса соответствующих очередных, внеочередных местных выборов по состоянию на 1 число текущего месяца. Как видим, ЦИК не сообщает о количестве избирателей, а именно об избирательной системе, которая определяется для конкретных местных выборов заранее – не позднее, чем за 5 дней до дня избирательного процесса", - подчеркнули в КИУ.

Таким образом, как отмечают в Комитете, избирательная система для выборов городского головы Павлограда должна определяться на основе информации, обнародованной ЦИК по состоянию на 1 августа 2015 года, то есть должна применяться мажоритарная система абсолютного большинства.