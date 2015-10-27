Под ЦИК продолжается митинг УКРОПа против отмены второго тура выборов мэра в Павлограде

Участники акции держат плакаты «Нелегитимная ЦИК – иди домой», «Нет произволу в Павлограде» и «Руки прочь от патриотов! Волю Ярославу!».

Кандидат от УКРОПа на должность городского головы Павлограда, ветеран АТО Евгений Терехов рассказал, что в Павлограде после первого тура выборов бывшие «регионалы», а ныне – представители «Оппозиционного блока» заинтересованы в искусственном занижении количества избирателей в городе, чтобы не было оснований для проведения второго тура выборов, в который выходит сам Терехов и кандидат от «Оппозиционного блока» Анатолий Вершина.

«На 30 сентября в Павлограде было 92 856 избирателей, в день выборов было 90 255, и уже после выборов, на следующий день, оказалось, что у нас 89 850 человек», – сказал Терехов. Он отметил, что на основании этого «Оппозиционный блок» и его покровители лоббируют в ЦИК отмену второго тура выборов мэра, поскольку двухтуровая система предусмотрена только для городов с численностью избирателей более 90 000.

Также Терехов рассказал, что с подачи бывшего милиционера, а ныне кандидата в мэры Анатолия Вершины, члена его команды удерживали в СИЗО 2 месяца по надуманным обвинениям, а в городе продолжается преследование патриотов.

Кроме того, член политсовета УКРОПа Денис Борисенко передал в ЦИК обращение партии с требованием не менять правила выборов мэра в Павлограде. Он сообщил, что на сайте ЦИК Павлоград до сих пор значится как город с количеством избирателей более 90 000.

«По нашей информации, сегодня в четыре часа дня состоится заседание комиссии по этому вопросу. Мы надеемся, что на нем будет принято законное решение. Если нет, то мы будем принимать все законные меры, в том числе и политического характера, чтобы заставить их действовать в правовом поле, – продолжим митинг, примем обращение к Президенту и Генпрокуратуре, – сообщил Борисенко. – Мы понимаем, что более половины членов ЦИК сегодня являются нелегитимными, поэтому они могут вынести любое незаконное решение, поскольку находятся на крючке у нынешней власти».

По его словам, сейчас «укроповцы» в Павлограде собирают информацию о возможных фальсификациях, а также неточностях в списках избирателей. «Возможен и такой вариант, что представители избирательной комиссии в Павлограде могли специально выбросить из уточненных списков целые дома и даже улицы, чтобы снизить количество избирателей. Все эти данные будут переданы в правоохранительные органы», – сказал он.