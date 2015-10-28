В Павлограде должен быть второй тур выборов, – член ЦИК

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Андрей Магера.

Он напомнил, что согласно части 7 статьи 2 закона Украины «О местных выборах» информация о количестве избирателей, избирательный адрес которых отнесен к территории каждого города, а также об избирательной системе, по которой проводятся выборы городского головы в соответствии с частями 4 и 5 настоящей статьи, публикуется ЦИК на ее официальном веб-сайте, а также в общегосударственных и/или соответствующих местных средствах массовой информации не позднее, чем за 5 дней до дня начала избирательного процесса соответствующих очередных, внеочередных местных выборов по состоянию на 1-е число текущего месяца.

Читайте такжеУКРОП требует от президента удовлетворить право жителей Павлограда на свободный выбор власти

«Итак, в газете «Голос Украины» (номер 160 от 1 сентября 2015 года) по состоянию на 1 августа было официально обнародовано информацию о количестве избирателей, избирательный адрес которых отнесен к территории каждого города, а также об избирательной системе, по которой проводятся выборы городского головы на очередных выборах депутатов местных советов и сельских поселковых, городских голов 25 октября 2015. Так, в городе Павлограде указано 90 тыс. 295 избирателей, и этот город отнесен к той категории 35 городов, где городские головы избираются по мажоритарной избирательной системе абсолютного большинства (двухтуровой системой)», – написал Магера.

Читайте такжеПод ЦИК продолжается митинг УКРОПа против отмены второго тура выборов мэра в Павлограде

«К сожалению, Центральная избирательная комиссия на заседании 27 октября своим постановлением утвердила разъяснение, за которыми во время одного избирательного процесса может меняться избирательная система на выборах городского головы – по мажоритарной избирательной системе абсолютного большинства (двухтуровой системы на мажоритарную систему относительного большинства (однотуровой). В своей практике приходилось видеть разное, но, как выяснилось, не все... Моя позиция по этому вопросу остается неизменной. Безотносительно фамилий кандидатов и названий политических сил», – добавил он.

Как сообщал УНИАН, член ЦИК Александр Шелестов заявил на заседании комиссии, второй тур выборов мэра Павлограда не может состояться, ибо в протоколе территориальной избирательной комиссии указано, что в городе проживает менее 90 тыс. избирателей.

Читайте такжеКорбан призвал патриотов поддержать Евгения Терехова в борьбе с ЦИК

В связи с этим Шелестов заявил, что "основания для принятия решения о проведении повторного голосования отсутствуют".

Этот проект решения ЦИК поддержали 9 членов комиссии, против - 1, воздержались - 3.