В "ДНР" назвали новую дату псевдовыборов

Об этом сообщил так называемый председатель "народной рады ДНР" Денис Пушилин, передает один из сайтов боевиков.

«Мы сделали очередной шаг к диалогу с Украиной. По предложению гарантов минского процесса - Франции, Германии и России - мы согласились перенести местные выборы "ДНР" с 18 октября на 2016 год. Сегодня председателем подписан соответствующий указ», - заявил так называемый "спикер парламента", который возглавляет "делегацию ДНР" на минских переговорах.

Напомним, 2 октября в Париже состоялась встреча лидеров Украины, Франции, Германии и РФ по ситуации на Донбассе.

Порошенко по его итогам заявил, в частности, участники отметили недопустимость проведения псевдовиборов 18 октября и 1 ноября на Донбассе и достигли договоренностей, что такие выборы должны проходить исключительно по украинским законам.

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В свою очередь президент Франции Франсуа Олланд заявил: во время переговоров стороны договорились, что для проведения выборов в так называемых "ДНР" и "ЛНР" "будет принят отдельный закон".

Ранее боевики "ДНР" и "ЛНР" согласились перенести "выборы" с 18 октября и 1 ноября на 21 февраля 2016 года, однако выдвинули Украине ряд определенных условий.