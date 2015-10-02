Нормандская четверка села за стол переговоров (фото)

Как сообщил пресс-секретарь президента Петра Порошенко Святослав Цеголко, лидеры государств начали переговоры прямо на улице.

"Переговоры в Нормандском формате начались прямо на улице", - написал он в Twitter.

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Как сообщалось, в рамках однодневного рабочего визита во Францию президент Украины Петр Порошенко проведет встречу с президентом Франции Франсуа Олландом и примет участие во встрече лидеров стран "нормандского формата".

Президент прибыл в международный аэропорт "Орли", где состоялась официальная церемония встречи.

Программой визита предусмотрена двусторонняя встреча Порошенко с Олландом в резиденции президента Франции в Елисейском дворце.

После встречи двух президентов состоится главное событие визита – встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, ФРГ, Франция и Россия).