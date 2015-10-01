У Порошенко заявили, что ситуация в Сирии не изменит отношение международного сообщества к Украине

Об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

"Вы знаете, даже постановка такого вопроса - я присутствовал практически на всех встречах - вызвала такую улыбку у наших партнеров, потому что априори они даже произносить такие идеи не могут, потому что это - априори исключение", - отметил Елисеев.

По его словам, "когда со ссылкой на определенные средства массовой информации этот вопрос действительно поднимался, лидеры этих стран однозначно утверждали, что данный вопрос даже не подлежит обсуждению".

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"Так что на сегодняшний день это совсем другой вопрос, и кстати одним из ключевых этапов всех двусторонних бесед президента стало то, что украинский вопрос был, есть и остается ключевым вопросом в международной политике безопасности, и нет никакой связи между ситуацией в Украине и вокруг Украины, и той опасностью, которая развивается сейчас и в дальнейшем в Сирии", - подчеркнул заместитель главы АП.