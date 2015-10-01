В Сирии союзники Асада готовят наземную операцию - Reuters

Они примут участие в наземных операциях на подконтрольных повстанцам территориях на севере страны, передает Reuters со ссылкой на ливанские источники.

Ливанская "Хезболла" также готовится присоединиться к операции.

Отмечается, что наземная операция совместно с сирийской армией будет аккомпанировать воздушным ударам, наносимым российской авиацией.

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"Российские воздушные удары будут в ближайшем будущем сопровождаться наземным наступлением сирийской армии и ее союзников", - сказал один из источников.

Источники подчеркнули, что операция преследует цель отвоевать территорию, которую президент Башар Асад потерял в ходе войны с повстанцами.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября Совет федерации РФ по представлению президента России Владимира Путина дал согласие на использование военно-воздушных сил России на территории Сирии.

В начале сентября СМИ сообщили, что российские военные уже принимают участие в боевых действиях в Сирии на стороне правительственных войск.

Напомним, 30 сентября Россия нанесла первый авиаудар в Сирии. В результате этого, по данным правозащитников, погибли 12 детей.