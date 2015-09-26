Цена на российский газ для Украины будет ниже $228 долларов - министр

Это следует из слов министра. "Цена будет меньше 248 долларов, минус немножко больше, чем двадцать долларов скидки - и вы получите цену, о которой идет речь", - сказал Демчишин в пятницу в Брюсселе по окончании переговоров, передает собственный корреспондент УНИАН.

Министр подчеркнул, что "речь идет о той цене, о которой мы давно говорили". "Это - рыночная цена, учитывая наше местонахождение и стоимость транспортировки газа в Украину", - сказал Демчишин.

Вместе с тем, российский министр Александр Новак уклонился дать прямой ответ на вопрос УНИАН относительно будущей цены. "Эта формула (цены) достаточно сложная, она учитывает калорийность и цены на нефтепродукты и период, за который берется оценка цен. Поэтому сейчас на четвертый квартал она формируется из цен, которые есть на рынках на нефтепродукты, которые учитываются при формировании цены на газ. Эта формула учитывает текущую ситуацию на рынках", - сказал он.