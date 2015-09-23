После атаки на свой дом Добкин хочет увезти из Украины семью (видео)
Также Добкин подчеркнул, что Украина на сегодняшний день является "ненадежным партнером".
Народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин после попытки штурма его дома неизвестными в балаклавах пообещал увезти из Украины свою семью.
Об этом он заявил в комментарии 112 каналу.
"Во время штурма у меня дома были двое несовершеннолетних детей - 5 и 8 лет. Я увезу семью, но сам никуда не уеду", - заявил он.
Также экс-губернатор Харьковщины сообщил, что будет призывать людей не вкладывать в Украину деньги, поскольку считает, что страна на сегодняшний день является "ненадежным партнером".
Читайте такжеАтаковавшие дом Добкина ворвались в здание Харьковского горсовета, произошли стычки с милицией (фото)
Как сообщал УНИАН, активисты проводили акцию у дома народного депутата, экс-главы Харьковской областной государственной администрации Михаила Добкина в Харькове.Пикетчики были одеты в камуфляж и держали флаги с символикой батальона "Азов". Они повесили на дом Добкина табличку "ул. Беркута" и разрисовали забор.
После этого неизвестные в камуфляже и балаклавах пришли к Харьковскому горсовету. Произошло несколько кротких столкновений между милицией и людьми в балаклавах. Несколько минут назад кто-то пустил слезоточивый газ. Вход в горсовет окружен плотным кордоном милиции.
Как сообщает харьковский журналист Слава Мавричев на своей странице в Facebook, люди в масках ворвались в здание Харьковского горсовета, где пробыли минуты три. "Побуянили у приемной Кернеса - разбили телефон - и вышли. На выходе сцепились с милицией. Вроде как - побили одного из сотрудников. После - сели в несколько автобусов и уехали", - написал журналист.