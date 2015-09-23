После атаки на свой дом Добкин хочет увезти из Украины семью (видео)

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин после попытки штурма его дома неизвестными в балаклавах пообещал увезти из Украины свою семью.

Об этом он заявил в комментарии 112 каналу.

"Во время штурма у меня дома были двое несовершеннолетних детей - 5 и 8 лет. Я увезу семью, но сам никуда не уеду", - заявил он.

Также экс-губернатор Харьковщины сообщил, что будет призывать людей не вкладывать в Украину деньги, поскольку считает, что страна на сегодняшний день является "ненадежным партнером".

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Как сообщал УНИАН, активисты проводили акцию у дома народного депутата, экс-главы Харьковской областной государственной администрации Михаила Добкина в Харькове.Пикетчики были одеты в камуфляж и держали флаги с символикой батальона "Азов". Они повесили на дом Добкина табличку "ул. Беркута" и разрисовали забор.

После этого неизвестные в камуфляже и балаклавах пришли к Харьковскому горсовету. Произошло несколько кротких столкновений между милицией и людьми в балаклавах. Несколько минут назад кто-то пустил слезоточивый газ. Вход в горсовет окружен плотным кордоном милиции.

Как сообщает харьковский журналист Слава Мавричев на своей странице в Facebook, люди в масках ворвались в здание Харьковского горсовета, где пробыли минуты три. "Побуянили у приемной Кернеса - разбили телефон - и вышли. На выходе сцепились с милицией. Вроде как - побили одного из сотрудников. После - сели в несколько автобусов и уехали", - написал журналист.