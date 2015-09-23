В Харькове около 100 человек в балаклавах атаковали дом Добкина (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил мэр Харькова Геннадий Кернес сегодня во время заседания сессии Харьковского городского совета.

«Ко мне поступила информация, что в переулке Тульском, 1, около 100 человек в балаклавах стучат по воротам и наводят ужас на людей», - сказал он.

По словам Кернеса, это дом народного депутата Добкина.

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Мэр Харькова обратился к представителям правоохранительных органов с требованием предоставить объяснения по этому вопросу.

«Любой гражданин должен быть защищен от таких действий», - заявил городской голова.

Он также предложил сделать перерыв в заседании сессии. Депутаты городского совета поддержали предложение.