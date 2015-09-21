Германия раскритиковала Кремль за "выборы" боевиков на Донбассе

"Огорчает тот факт, что Россия до сих пор не дистанцировалась от этих планов", – сказал спикер канцлера Германии Ангелы Меркель Штеффен Зайберт, передает Радио Свобода.

В то же время, Министерство иностранных дел Германии выразило надежду, что "Москва использует свое влияние, чтобы сепаратисты отменили эти выборы".

Сообщение появилось после того, как лидер террористической группировки "ЛНР" Игорь Плотницкий заявил, что "местные выборы" на подконтрольных его группировке территориях состоятся 1 ноября.

В МИД Германии заявили, что планы провести такое голосование вызывают у них "серьезную озабоченность" и будут нарушением Минских договоренностей.

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Верховная Рада Украины ранее приняла закон, определяющий правила проведения местных выборов 25 октября. В переходных положениях закона указано, что очередные выборы в органы местного самоуправления в оккупированных Крыму и Севастополе, а также в части Донецкой и Луганской областей не проводятся.

Группировка "ДНР", что контролирует часть Донецкой области, заявила о намерении провести "местные выборы" на оккупированной территории 18 октября.

Украина неоднократно предостерегала сепаратистов от проведения любых "выборов" на оккупированных территориях, называя это срывом Минских договоренностей. Согласно Минским соглашением, выборы на этих территориях могут состояться только в соответствии с украинским законодательством, после вывода иностранных войск и возобновления Украиной контроля вдоль всей границы.