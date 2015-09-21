Боевик Плотницкий заявил о проведении псевдовыборов в "ЛНР" 1 ноября

Об этом говорится в его заявлении, растиражированном на сайтах боевиков.

"Сегодня я подписал Указ о проведении первых выборов в местные органы власти Луганской Народной Республики. В соответствии с этим Указом, выборы глав 14 городских и районных администраций пройдут 1 ноября 2015 года", - говорится в заявлении.

При этом Плотницкий обещает якобы соблюдение всех международных норм, участие наблюдателей "от всех стран и всемирных организаций", а также выполнение Минских соглашений.

Как сообщал УНИАН, Петр Порошенко заявил, что не считает главарей боевиков представителями граждан Донбасса.

"Не существует другой модели в демократической стране, чем выбрать тех, кто представляет волю, тех, кто живет на Донбассе, украинских граждан. Действующих главарей террористических "ДНР" и "ЛНР" мы представителями граждан Донбасса не считаем", - заявил Порошенко.

Напомним, Центризбирком принял решение о том, что местные выборы, назначенные на 25 октября текущего года, не будут проводиться на оккупированной территории в 125 населенных пунктах Донецкой области и 146 – Луганской. Местные выборы в Украине назначены на 25 октября текущего года.