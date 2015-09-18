Боевик Захарченко призвал готовиться к возобновлению войны на Донбассе

Об этом он заявил 17 сентября, во время визита в г. Докучаевск, сообщает один из сайтов боевиков.

«Не факт, что нам опять не придется воевать. Да, скорее всего, придется, и к этому моменту надо готовиться», — считает Захарченко.

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По его словам, "ДНР" — это уже не территория Украины, а якобы "независимое государство".

Также он пообещал "разбить" Вооруженные силы Украины в случае их наступления.

Как сообщал УНИАН, главарь донецких боевиков Александр Захарченко заявил, что любой вариант решения конфликта на Донбассе, кроме минских переговоров, закончится разрушениями и экономическим коллапсом.

Об этом говорится в специальном заявлении Захарченко, которое опубликовало одно из террористических изданий.

В то же время лидер боевиков в очередной раз обвинил Киев в несоблюдении договоренностей.