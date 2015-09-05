Главарь "ДНР" заговорил о политическом решении конфликта на Донбассе

Главарь донецких боевиков Александр Захарченко заявил, что любой вариант решения конфликта на Донбассе, кроме минских переговоров, закончится разрушениями и экономическим коллапсом.

Об этом говорится в специальном заявлении Захарченко, которое опубликовало одно из террористических изданий.

В то же время лидер боевиков в очередной раз обвинил Киев в несоблюдении договоренностей.

«Разумной альтернативы политическому решению конфликта в рамках Минских переговоров нет. Все другие варианты неминуемо ведут к бессмысленным смертям, разрушениям, экономическому коллапсу. Сегодня самое разумное – это найти в себе волю – человеческую волю, политическую – и продолжать вынуждать Украину полностью выполнять все пункты Минских соглашений», — отметил главарь «ДНР».

Напомним, вчера российские СМИ сообщили о "госперевороте" в так называемой "ДНР", в результате которого глава "парламента" Андрей Пургин был смещен с должности, и временно исполняющим его обязанности назначен Денис Пушилин.