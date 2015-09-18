Фракцию Ляшко могут покинуть еще восемь депутатов

Об этом заявляют депутаты от БПП, пишет "Украинская правда" в статье "Тарантино отдыхает. За кулисами ареста радикала Мосийчука".

"У него во фракции из 21 депутата 6 человек - бизнес-группа, 4 - группа Левочкина, 2 человека - Ахметов, 2 - публичные лица, 6 человек - близкие к Ляшко люди, так называемая "семья" Ляшко", - отметил один из депутатов от БПП.

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По его словам, выйти из фракции может условная группа Андрея Артеменко. Это Игорь Попов, Денис Силантьев, Злата Огневич. Хотя последняя такую возможность не подтвердила.

"Это моя партия и мой лидер. Ситуации бывают разными, я остаюсь в команде", - заявила Огневич.

По словам Юрия Луценко, генпрокурор Шокин на следующей неделе снова придет в Раду - у него есть представления и на депутатов других фракций.

Ранее Ляшко на вопрос относительно информации о якобы выходе из фракции 5-х депутатов отметил, что это слухи.