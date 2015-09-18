Судебное рассмотрение дела Мосийчука перенесли - Ляшко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ляшко сказал в комментарии журналистам.

“Сейчас суда уже нет. Вчера сообщили, что суд должен быть на 9 часов утра, но зараза, когда мы приехали в суд, оказалось, что нет ни следователя, нет представления”, - сказал депутат.

Он добавил, что после беседы с адвокатом выяснилось, что неизвестно когда это будет.

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“Они шифруются, намеренно перенося заседания суда для того, чтобы провести его в тайном режиме, для того, чтобы исключить публичное рассмотрение этого дела”,- сказал Ляшко.

Кроме того, на вопрос относительно информации о якобы выходе из фракции 5-х депутатов, Ляшко отметил, что это слухи.

Как сообщал УНИАН, вчера, 17 сентября, Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука. Через некоторое время его задержали в здании ВР.

По информации Управления по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, Мосийчук подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом), ч. 2, 3 ст. 296 (хулиганство), ч. 1, 2 ст. 350 (угроза или насилие относительно служебного лица или гражданина, который исполняет гражданский долг), ч. 1 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 1, 2 ст. 377 (угроза или насилие относительно судьи, народного заседателя или присяжного) УК Украины.