За коррупцию надо наказывать как членов оппозиции, так и власть - Корбан

«Если Мосийчук виноват, то он должен понести наказание – тем более что фракция РПЛ голосовала за включение этого вопроса в повестку дня. Более того: если мы найдем среди членов своей партии – «Украинского объединения патриотов», коррупционеров – мы их за ухо приведем в правоохранительные органы», - сказал Корбан в эфире телеканала «2+2».

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По его словам, сегодня в политике обозначились партия власти и оппозиция, в которой находятся в частности УКРОП и Радикальная партия.

«Сегодня партия власти к ногтю притащила одного из членов оппозиции. Даже если он виновен – он должен быть наказан. Но мы хотим видеть то, что было, например в Синграпуре, когда президент Ли Куан Ю посадил трех своих друзей. Пусть Порошенко посадит трех своих друзей-миллиардеров», – сказал политик.