Луценко допускает, что бывшие члены Партии регионов будут выдвигаться на выборах от БПП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сообщил журналистам в рамках третьего этапа ХІІ внеочередного съезда партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» сегодня в Киеве.

«Те люди, которые активно себя показали после революции, те, которые были рядовыми членами, точнее статистическим членами Партии регионов, могут быть среди нас. Я этого не исключаю», - заявил он.

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По его словам, выдвижение бывших «регионалов» будет происходить при условии, что они после Революции Достоинства проявили себя как граждане независимой страны, которые имеют свою политическую и общественную позицию

«Они могут участвовать при одном условии: если они проявили себя как граждане независимой страны, которые имеют свою политическую и гражданскую позицию», - добавил Луценко.

В то же время Луценко подчеркнул, что лично он выступает против выдвижения экс-регионалов от БПП.