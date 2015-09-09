Черновол уже хочет конфисковать имущество у всех бывших членов Партии регионов

Об этом политик написала у себя в Twitter.

«Друзья, поражена поддержкой моего закона о конфискации имущества Януковича. Работаю над тем, чтобы распространить его действие на всех бывших регионалов», - написала она, не уточнив, будет ли теперь закон касаться всех членов Партии регионов или только руководителей этой политической структуры.

Напомним, что проект закона об особом режиме специальной конфискации имущества №3025 был зарегистрирован депутатами от «Народного фронта» Татьяной Чорновол и Олегом Барной. Многие депутаты от коалиции, в частности фракция «Народного фронта», уже заявили о его поддержке.

В нынешнем варианте закона Верховной Раде Украины предлагают утвердить особый режим конфискации имущества Виктора Януковича, Николая Азарова, Раисы Богатыревой, братьев Клюевых, Виктора Пшонки и некоторых других бывших чиновников.