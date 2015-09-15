Отставка Пивоварского назрела уже давно - Чорновил

По ее словам, Андрей Пивоварский работал в интересах топливного олигарха Игоря Еремеева, о чем в первую очередь, свидетельствуют результаты тендеров в Мининфраструктуры.

«Работу нынешнего министра я характеризую чрезвычайно негативно. Есть очень много коррупционных моментов. Было видно, как он двигался в русле интересов депутатской группы «Воля народа» и, каким образом там проходили тендеры. Были завышены цены на закупку горюче-смазочных материалов, в первую очередь по Министерству инфраструктуры. И, снова-таки, в этих тендерах в основном побеждали предприятия из группы WOG. Поэтому я считаю, что эти изменения назрели уже давно», - подчеркнула Татьяна Черновил.

При этом она отметила, что нужно не забывать об ответственности за коррупцию в Мининфраструктуры.

«К сожалению, вопрос смены министра инфраструктуры был поднят уже после смерти Еремеева. Его нужно было поднимать, когда он был жив, и ставить вопрос об ответственности за те коррупционные действия, которые имели место в Министерстве инфраструктуры. Тендеры, которые проводили в министерстве, и которые с превышением цены выигрывала группа WOG, были подстроены под эту компанию. Если случайно выигрывала фирма, которая давала меньшую цену, делалось все возможное, чтобы эти тендеры были отменены», - пояснила нардеп.

Татьяна Черновил подчеркнула, что сейчас, после активизации народных депутатов в борьбе с коррупцией, часть тендеров Мининфраструктуры уже удалось привести к рыночным условиям.

«Даже при нынешнем министре удалось переломить эту ситуацию с коррупцией. Хотя он имел отношение к интересам Еремеева, это произошло потому, что определенное количество персон подключилось к борьбе с коррупцией, чтобы привести эти закупки к рыночным условиям. Я имею в виду депутатов Верховной Рады», - уточнила она.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности заменить некоторых министров в правительстве для повышения эффективности проведения реформ. Парламентской коалицией уже принято решение об отставке министра инфраструктуры Андрея Пивоварского и сейчас обсуждаются кандидатуры нового главы ведомства, который смог бы решить проблему коррупции в МИУ. Член Комитета ВРУ по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Игорь Луценко заявил, что на сегодня Министерство инфраструктуры является одним изнаиболее коррумпированных ведомств.