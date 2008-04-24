Словения требует перспективы членства в ЕС для Украины и Молдовы

08:55, 24 апреля 2008
Политика
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Тюрк выступил перед депутатами Европарламента

Президент Словении, которая в настоящее время председательствует в Европейском Союзе, Данило ТЮРК требует предоставить четкую перспективу членства в Европейском Союзе Украине и Молдове.

Как сообщает “Немецкая волна”, с соответствующим заявлением словенский Президент выступил перед депутатами Европарламента.

Вопрос расширения Евросоюза был одним из центральных в выступлении Д.ТЮРКА в Страсбурге. Он также подчеркнул необходимость ускорить процесс европейской интеграции Западных Балкан и Турции.

До сих пор Еврокомиссия отказывается предоставлять Киеву и Кишиневу четкую перспективу членства в ЕС, ссылаясь на планы развития сотрудничества в рамках политики добрососедства.

 

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