Президент пообещал важные новости по поводу своего бизнеса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент сказал на конференции в Киеве.

"Очень трудно продать что-то в стране, которая в состоянии войны, но я очень-очень надеюсь. Кстати, мои российские активы под арестом. Мне там не разрешают работать, но я вполне уверен, что за очень короткое время вы получите важную новость", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, ранее Порошенко заявлял, что готов продать свою кондитерскую компанию Roshen, однако продажа, по словам президента, может состояться лишь тогда, когда в Украину придут инвесторы.

Продажей Roshen по инициативе президента занимается инвесткомпания Rothschild, в деятельность которой Порошенко не вмешивается.

Корпорация Roshen – один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав Roshen входят украинские фабрики в Киеве, Виннице и Кременчуге; две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики (Россия), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Венгрия), а также масломолочный комбинат «Бершадьмолоко», который обеспечивает фабрики корпорации молочным сырьем.

Согласно Конституции Украины, президент не может иметь другого представительского мандата, занимать должность в органах государственной власти или в объединениях граждан, а также заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью, входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия, имеющего целью получение прибыли.