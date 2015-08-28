Стало известно, в скольких населенных пунктах оккупированного Донбасса местные выборы не состоятся

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла к сведению на своем сегодняшнем заседании Центральная избирательная комиссия Украины.

Во время сегодняшнего заседания ЦИК рассмотрела представления председателей Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций и приняла к сведению перечень местных советов, где выборы не состоятся.

Читайте такжеПорошенко анонсировал еще одни местные выборы после внесения изменений в Конституцию

Так, в Луганской области выборы не пройдут, в частности: в Алчевске, Антраците, Брянке, Кировске, Краснодоне, Красном Луче, Луганске, Первомайске, Стаханове.

В Донецкой области: Горловке, Донецке, Енакиево, Торезе, Шахтерске.