Стало известно, в скольких населенных пунктах оккупированного Донбасса местные выборы не состоятся
18:46, 28 августа 2015Политика
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Очередные местные выборы не будут проходить на временно оккупированных территориях в 125 населенных пунктах Донецкой области и 146 - Луганской области.
На оккупированных территориях Донбасса выборы не состоятся / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла к сведению на своем сегодняшнем заседании Центральная избирательная комиссия Украины.
Во время сегодняшнего заседания ЦИК рассмотрела представления председателей Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций и приняла к сведению перечень местных советов, где выборы не состоятся.
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Так, в Луганской области выборы не пройдут, в частности: в Алчевске, Антраците, Брянке, Кировске, Краснодоне, Красном Луче, Луганске, Первомайске, Стаханове.
В Донецкой области: Горловке, Донецке, Енакиево, Торезе, Шахтерске.
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