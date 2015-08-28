В ЦИК решили не проводить местные выборы в Мариуполе - СМИ

Об этом изданию "Апостроф" рассказал источник в ЦИК.

"Уже сейчас можно точно сказать, что в Мариуполе выборов не будет. Главная причина — наличие угрозы личной безопасности членов избиркомов и избирателей", — отметил он.

По словам собеседника издания, главы Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций Павел Жебривский и Георгий Тука вносят уточнения в списки населенных пунктов, в которых могут отменить выборы.

Официально решение по этому поводу Центризбирком примет в пятницу, 28 августа.

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Как сообщал УНИАН ранее, председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский направил в ЦИК представление с аргументацией о невозможности проведения местных выборов 25 октября в некоторых городах и районах Донецкой области, в частности в Мариуполе.

По его словам, основная аргументация в представлениях - угроза личной безопасности и здоровью людей, прежде всего тех, кто непосредственно будет принимать участие в организации избирательного процесса.