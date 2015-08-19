Лавров хочет присутствия боевиков на встрече экспертов "нормандской четверки" в Берлине

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД РФ, об этом Лавров сказал по итогам заседания Совета безопасности Российской федерации в оккупированном Севастополе.

«В отношении «нормандского формата» есть понимание, что завтра наши немецкие коллеги собирают у себя юридических экспертов четырёх стран», - сказал Лавров.

Он отметил, что несколько дней назад разговаривал с министром иностранных дел ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

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«Я поинтересовался, о чём будут разговаривать правовики Германии, Франции, России и Украины. Он ответил, что нужно обсудить ход конституционной реформы, на что я, естественно, заметил, что такие вопросы после Минских договорённостей нужно обсуждать с участием Донецка и Луганска, потому что Киев, в соответствии с «Минском-2», обязан напрямую согласовывать с "ДНР" и "ЛНР" конституционные поправки, которые должны отражать конкретные аспекты, связанные с децентрализацией полномочий в пользу этих провозглашённых республик, которые будут частью Украины, но будут иметь особый статус», - сказал Лавров.

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По его словам, Штайнмайер подтвердил, что Минские договорённости незыблемы и Германия продолжает работать именно над обеспечением их полного выполнения, а встреча экспертов-правовиков в Берлине, которую он предложил провести 20 августа, будет посвящена как раз этому.

При этом Лавров заявил, что его удивило заявление украинского Министерства иностранных дел, в котором сказано, что эксперты собираются для того, чтобы растолковать российским представителям то, что принятое Верховной Радой предложение президента Украины Петра Порошенко о внесении изменений в Конституцию соответствует Минским договорённостям.

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«Дальше было сказано, что-то вроде того, что сами эти изменения – прерогатива Украинского государства, и никто не может в них каким-то образом вмешиваться, поэтому неправильная интерпретация российской стороной Минских договорённостей не должна приниматься во внимание. … Могу сказать, что это, конечно, полная дипломатическая безграмотность, потому что Минские соглашения доступны, они не являются какой-то беллетристикой, их одобрил Совет Безопасности ООН своей резолюцией, поэтому они обязательны к исполнению», - сказал он.

Лавров уверен, что завтрашняя встреча экспертов в «нормандском формате» поможет «расставить точки над i».

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Ранее УНИАН сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз обвинил Украину в «искусственном нагнетании ситуации», «недоговороспособности», нежелании «прямого диалога с Донецком и Луганском» и других «нарушениях Минских договоренностей».