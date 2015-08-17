Лавров вновь обвинил Украину в "нарушении" Минских договоренностей и "искусственном нагнетании ситуации"

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как сказал он в ходе пресс-конференции в Москве после встречи с коллегой из Ирана, президент Украины Петр Порошенко выступает с «бредовыми заявлениями» и «больше обеспокоен тем, чтобы поддерживать русофобию на Западе, чтобы искусственно нагнетать напряженность и тем самым отвлекать внимание от своей неспособности выполнить то, под чем подписался».

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Лавров также обвинил Киев в «недоговороспособности» и нежелании «прямого диалога с Донецком и Луганском», имея в виду главарей местных вооруженных группировок, поддерживаемых Россией сепаратистов.

Как утверждает российский министр, действия украинской власти нарушают ее обязательства по Минским договоренностям. Он заявил, что Россия подала другим участникам «нормандского формата», а также США свои утверждения относительно этих нарушений. По его словам, должно быть «интересным занятием» сравнить обязательства Петра Порошенко с тем, что в Киеве «было реально сделано».

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Россия постоянно требует от Запада «давления на Киев», не вспоминая о собственных обязательствах по Минским договоренностям и их постоянные нарушения.

На Западе же отмечают, что в то время, как Украина пытается выполнить Минские договоренности полно, их не выполняют и постоянно нарушают как раз Россия и поддерживаемые ею сепаратисты – в частности, тем, что Москва не только не уводит с Украины свои войска и боевую технику, а сепаратисты не распускают свои незаконные вооруженные формирования, и наоборот, Россия и сепаратисты усиливают заполнение региона российскими войсками и боевой техникой и укрепляют боеспособность незаконных формирований.

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В частности, на Западе отметили, что Киев выполнил пункт Минских договоренностей относительно отдельных районов Донетчины и Луганщины, когда одобрил внесение предлагаемых изменений в Конституцию упоминание об особенности их местного самоуправления.

В Киеве же обращают внимание, что действия, связанные с Донбассом, там согласовывают с легитимными представителями региона – но не с сепаратистами из группировок «ДНР» и «ЛНР», признанных в Украине террористическими, которые захватили часть региона вооруженной силой при поддержке России. Сейчас с ними держат только определенные контакты через Трехстороннюю группу, в рамках которой ведут переговоры о практические вопросы жизни людей на оккупированной части Донбасса, освобождение заложников и тому подобное.

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Ранее УНИАН сообщал, что в результате обстрелов боевиками пригорода Мариуполя в ночь на 17 августа погибли двое мирных жителей, 6 получили ранения, в том числе ребенок и его мать находятся в тяжелом состоянии.

По словам главы украинской стороны в СЦКК генерал-майора Бориса Кременецкого, целью сепаратистов является деморализация и запугивание мирного населения, дискредитация органов местного самоуправления и Вооруженных Сил Украины.