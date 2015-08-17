Путин в Крыму: о правах крымских татар говорят желающие получить иностранные гранты

Об этом сообщает РИА Новости.

"Вы говорили и о тех, кто пытается дестабилизировать как-то ситуацию, особенно по крымско-татарской тематике. Мы хорошо знаем, о ком идет речь. И есть ряд людей, которые считают себя профессиональными борцами за права. Для этих людей неважно, какие это права, и неважно, чьи эти права. Важно, что они борцы и что за эту борьбу они хотят получать иностранные гранты, признание и реализовывать свои амбиции, в том числе и политические", — сказал Путин.

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Напомним, раньше Путин призывал обратить внимание на деятельность иностранных фондов, которые "сажают на гранты" и "как пылесосом высасывают" талантливых детей.

Как сообщал УНИАН, в оккупированном Россией Крыму появились билборды с портретом российского президента Владимира Путина с надписью: «Крым. Россия. Навсегда». Плакаты с изображением Путина размещены на фасадах зданий и вдоль крымских дорог. Крымчане связывают это с приездом российского президента в Крым, где он 17 августа проводит заседание президиума Госсовета.