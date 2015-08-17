К приезду главного оккупанта аннексированный Крым "украсили" билбордами с его портретом (фото)

В оккупированном Россией Крыму появились билборды с портретом российского президента Владимира Путина с надписью: «Крым. Россия. Навсегда».

Плакаты с изображением Путина размещены на фасадах зданий и вдоль крымских дорог. Крымчане связывают это с приездом российского президента в Крым, где он 17 августа проводит заседание президиума Госсовета.

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«Несколько дней назад повесили, по всему городу», – рассказал корреспонденту Крым.Реалии один из водителей Керчи.

Горожане не исключают, что именно в связи с приездом российского президента на аэродроме в Керчи в минувшее воскресенье отменили запланированное авиашоу в честь дня авиации. Организаторам мероприятия сообщили о невозможности занимать воздушное пространство в эти дни.

В Крыму в понедельник проходит заседание президиума Государственного совета, посвященное развитию туризма в Российской Федерации. Согласно сообщению Кремля, планируется также неформальная встреча Путина с представителями национальных общественных объединений Крыма.