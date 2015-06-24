Россияне, будьте бдительны: Путин рассказал, как иностранцы с грантами "шарят" по школам и "высасывают" талантливых детей

Об этом он сказал сегодня в ходе заседания Совета по науке и образованию в России, сообщает RT.

"Так называемые фонды иностранные по школам работают. Просто шарят по школам Российской Федерации много лет под видом поддержки талантливой молодёжи. На самом деле, как пылесосом высасывают. Прямо со школы абитуриентов берут, сажают на гранты и увозят", – заявил он.

Читайте такжеАвтор "памятки по Крыму" назвал Путина некомпетентным и увидел симптомы паранойи в его заявленияхЭто уже не первый случай, когда российский президент жалуется на международные образовательные программы. В конце мая он также заявлял, что талантливых российских абитуриентов технических специальностей вывозят на учебу за границу, после чего те не возвращаются.

Напомним, в России действует законодательство, ограничивающее участие "иностранных агентов" в общественной деятельности. Под это определение попадают также правозащитные и научно-просветительские организации. Последним громким скандалом такого рода стало признание иностранным агентом фонда "Династия", поддерживающего развитие фундаментальной науки в России.