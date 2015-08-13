В Укрбюро Интерпола заявили, что гражданство другого государства не освобождает Маркова от экстрадиции

Об этом сказал руководитель рабочего аппарата Укрбюро Интерпола Василий Неволя в комментарии представителям СМИ, информирует пресс-служба МВД Украины.

Неволя отметил, что розыск бывшего народного депутата осуществляется по обвинению в избиении участников митинга перед областной администрацией в Одессе в 2007 году.

По его словам, Марков задержан по ориентировке Укрбюро Интерпола на основании обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

«Мы уведомили инициатора розыска – Департамент уголовного розыска МВД Украины, Генеральную прокуратуру Украины и Министерство юстиции Украины, которые далее будут решать вопрос организации экстрадиции. Поскольку дело уже находится на рассмотрении в суде, то это компетенция Министерства юстиции Украины», – добавил руководитель рабочего аппарата Укрбюро Интерпола.

Как сообщалось, члена прокремлевского так называемого «Комитета спасения Украины», бывшего народного депутата Маркова задержала полиция в итальянском городе Сан-Ремо 12 августа. У Маркова были при себе российский и украинский паспорта.

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Генпрокуратура Украины готовит документы для экстрадиции Маркова.

Справка УНИАН. Верховная Рада лишила Маркова мандата народного депутата 20 сентября 2013 года. Ему инкриминировали организацию и избиение участников пикета в Одессе в 2007 году против установления в городе памятника Екатерине II.

В октябре 2013 года Печерский райсуд Киева арестовал Маркова на два месяца.

25 февраля 2014 года Приморский районный суд Одессы изменил меру пресечения Маркову, выпустив его из Одесского СИЗО.

В декабре 2014 года МВД Украины объявило Маркова в розыск.