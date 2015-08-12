Задержанный в Италии скандальный экс-депутат Марков имел при себе российский паспорт - СМИ
Сейчас у издания нет данных, был ли российский паспорт оформлен на то же имя, что и украинский.
Бывший народный депутат Украины Игорь Марков, которого задержала полиция в курортном городе Сан-Ремо (Италия) по международному ордеру на арест, оказался также гражданином Российской Федерации.
Об этом "Европейской правде" рассказал источник, знакомый с деталями событий в Италии.
"Сообщили, что у него был, помимо украинского, еще и российский паспорт", - утверждает источник.
Как известно, Марков после смены власти в Украине скрывался на территории Российской Федерации. В декабре 2014 года МВД объявило Игоря Маркова в розыск.
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Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство с нанесением телесных повреждений) Уголовного кодекса. В октябре 2013 года милиция задерживала Маркова по подозрению в организации избиения участников митинга в Одессе в 2007 году.
Сейчас у "Европейской правды" нет данных, был ли российский паспорт оформлен на то же имя, что и украинский.
Марков является соучредителем так называемого "Комитета спасения Украины", который на прошлой неделе презентовал экс-премьер Николай Азаров в России.