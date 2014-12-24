МВД объявило экс-депутата Маркова в розыск

Информация о розыске обнародована на сайте МВД в разделе "лицо, которое скрывается от суда", пишет LB.ua.

Марков подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство с нанесением телесных повреждений) Уголовного кодекса.

Согласно информации, экс-депутат исчез из поля зрения правоохранителей 4 ноября.

Как сообщалось, в октябре 2013 года милиция задержала Маркова по подозрению в организации избиения участников митинга в Одессе в 2007 году.

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МВД отмечает, что речь идет о событиях 2007 года, когда у Одесской областной администрации происходили пикеты против установления в городе памятника Екатерине II.

Маркова подозревают в организации избиения участников акции, а также непосредственно в самом избиении граждан.