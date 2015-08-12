Интерпол задержал пророссийского экс-депутата Маркова на курорте в Италии - СМИ

Экс-депутат был задержан на одном из курортов страны, сообщают источники ZN.UA.

В декабре 2014 года Министерство внутренних дел объявило в розыск Игоря Маркова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство с нанесением телесных повреждений) Уголовного кодекса.

В октябре 2013 года милиция задержала Маркова по подозрению в организации избиения участников митинга в Одессе в 2007 году. МВД отмечает, что речь идет о событиях 2007 года, когда у Одесской областной администрации происходили пикеты националистов против установления в городе памятника Екатерине II.

В феврале 2014 года Верховная Рада под руководством Александра Турчинова вернула мандат Маркову, а Приморский суд Одессы освободил его из-под стражи.

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Игорь Марков избрался депутатом в одномандатном округе №133 (Киевский район Одессы) на парламентских выборах 2012 года, после чего вошел в состав фракции Партии регионов.

12 сентября 2013 года Высший административный суд Украины обязал Центральную избирательную комиссию отменить его регистрацию как народного депутата из-за фальсификации волеизъявления в его пользу.

Как известно, Игорь Марков во фракции Партии регионов был представителем "пророссийского крыла". Депутат критиковал намерение Украины подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом и агитировал за сближение с Россией и Таможенным союзом. В последнее время Марков был частым гостем российского телевидения, на котором критиковал действия нынешней украинской власти.