Суд оставил под стражей подозреваемых в убийстве Бузины

Шевченковский райсуд столицы постановил продлить меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток для подозреваемых в убийстве журналиста и писателя Олеся Бузины - Андрея Медведько и Дениса Полищука.

О такой мере пресечения просила прокуратура, передает ТСН.

В ночь на 19 июня Шевченковский районный суд Киева назначил Медведько меру пресечения в виде содержании под стражей до 14 августа. Полищуку суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца или залог в 5 млн грн.

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23 июня Полищук вышел на свободу после того, как за него внесли залог в размере 5 млн грн.

2 июля Апелляционный суд Киева отменил решение Шевченковского райсуда о возможности внесения залога за Полищука.

6 июля Апелляционный суд Киева оставил под стражей Медведько.

Как сообщал УНИАН, Бузину застрелили 16 апреля на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева вблизи дома, где он жил.