Эксклюзивные фото с места убийства Олеся Бузины (18+)

В Четверг, 16 Апреля 2015, на улице Дегтяревская, в Шевченковском районе Киева был убит журналист Олесь Бузина. Убийство было совершено около 13:20 у дома, где проживал журналист.

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По показаниям свидетелей, двое неизвестных ехали в автомобиле, и один из них выстрелил в Бузину.