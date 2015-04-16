Эксклюзивные фото с места убийства Олеся Бузины (18+)
17:28, 16 апреля 2015Политика
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Олеся Бузину застрелили во дворе дома на улице Дегтяревской в Киеве.
В Четверг, 16 Апреля 2015, на улице Дегтяревская, в Шевченковском районе Киева был убит журналист Олесь Бузина. Убийство было совершено около 13:20 у дома, где проживал журналист.
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По показаниям свидетелей, двое неизвестных ехали в автомобиле, и один из них выстрелил в Бузину.
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