Подозреваемого в убийстве Бузины Медведько Апелляционный суд Киева оставил под стражей

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил судья Апелляционного суда Денис Масенко, не удовлетворив таким образом апелляционную жалобу адвоката Медведько, который просил отменить избранную судом первой инстанции меру пресечения своему подзащитному.

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Как сообщал УНИАН, Бузину застрелили 16 апреля на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева вблизи дома, где он жил.

По подозрению в убийстве Бузины были задержаны двое киевлян – Медведько и Денис Полищук.

Через некоторое время был задержан третий подозреваемый, которого вскоре отпустили.

В ночь на 19 июня Шевченковский районный суд Киева назначил Медведько меру пресечения в виде содержании под стражей до 14 августа. Полищуку суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца или залог в 5 млн грн.

23 июня Полищук вышел на свободу после того, как за него внесли залог в размере 5 млн грн.

2 июля Апелляционный суд Киева отменил решение Шевченковского райсуда о возможности внесения залога за Полищука.