Песков "засветил" часы за более 600 тысяч долларов

Об этом сообщает Lb.ua.

Активисты фонда уточнили стоимость часов в официальном бутике Richard Mille: представитель компании подтвердил, что модель RM 52-01 была выпущена ограниченной партией в 30 экземпляров, и стоит не менее 600 тысяч долларов.

Согласно декларации о доходах, в 2014 году Песков заработал около 9 миллионов рублей. Ранее пресс-секретарь Пескова не занимался предпринимательской деятельностью и не занимал руководящих постов в частных компаниях. В ФБК подчеркнули, что подарить часы также не могли, поскольку по закону подарок дороже 3000 рублей чиновник обязан передать государству; при желании он может выкупить дар обратно, но по рыночной цене.

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После разразившегося скандала Пескова попытался "отмазать" сначала "Московский комсомолец", который со ссылкой на гостя церемонии Олега Митволя написал, что пресс-секретарь Путина одолжил часы.

"Во время свадьбы Песков понимал, что его будут фотографировать, а карточки потом разлетятся по интернету. Во время подготовки к свадьбе тоже ходило столько слухов, что гостям было что обсудить и над чем посмеяться позже. Вот и в этом случае молодожены решили подшутить. Песков на время одолжил часы у кого-то из своих знакомых, которые присутствовали на торжестве. Попозировал с ними. Мы ждали, что журналисты отреагируют на эту утку", - сказал Митволь.

Впрочем, сам Песков эту версию не поддержал. В комментарии РБК он заявил, что ему их подарила супруга Татьяна Навка на свадьбу. Однако журналисты быстро нашли доказательства несостоятельности обеих версий. Так, в фотоархиве РИА Новостей есть фотография Пескова в этих часах, датированная 2 сентября 2014 года.