В Кремле не поверили словам Пентагона о неуважении России к суверенитету соседей

По его словам, Россия в документе названа "ревизионистски настроенным государством, которое не уважает суверенитет своих соседей и готово применять силу".

Песков отметил, что доктрина имеет "конфронтационный настрой" и лишена какого-либо объективизма по отношению к России, причем в долгосрочной перспективе, сообщает русская служба Би-би-си.

Накануне минобороны США опубликовало национальную военную стратегию на текущий год, в которой, в частности, говорится о необходимости противодействовать ревизионистским государствам, которые бросают вызов международным нормам.

Читайте такжеСША в новой национальной стратегии безопасности признали РФ страной, подрывающей региональную безопасностьВ тексте документа прямо упоминается техника "гибридной войны" в контексте российской аннексии Крыма.

Авторы стратегии обвиняют вооруженные силы России в том, что они подрывают региональную безопасность напрямую и через третьи силы.

"Эти шаги нарушают многочисленные договоренности, которые подписала Россия и в которых она обязалась действовать в соответствии с международными нормами", - говорится в документе.