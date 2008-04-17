Северинсен объяснила, почему согласилась быть советником Тимошенко

Бывший докладчик Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Украине Ханне СЕВЕРИНСЕН согласилась быть советником премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО для поддержки деятельности украинского правительства.

Об этом Х.СЕВЕРИНСЕН заявила корреспонденту УНИАН в Страсбурге.

«Я согласилась, поскольку я думаю, что Украина должна получить работоспособное правительство, и я очень хотела бы поддержать эти намерения», - сказала она.

Экс-докладчик ПАСЕ отметила, что не считает нынешнюю ситуацию в исполнительной власти Украины, при которой достаточно часто коллеги по коалиции блокируют действия друг друга, хорошей.

«Я знаю, что ничего не бывает в черно-белом цвете, но это не очень красиво сейчас», - сказала она, добавив, что Украина должна получить шанс для осуществления необходимых реформ.

Говоря о своем видении деятельности на должности советника премьер-министра Украины, Х.СЕВЕРИНСЕН отметила, что будет определенным образом «фрилансером» и будет давать рекомендации по таким вопросам, как принятие изменений в Конституцию, создание нового избирательного законодательства и тому подобное.

Она также сообщила, что во время своей встречи с Ю.ТИМОШЕНКО вечером 15 апреля в Страсбурге они обсудили вопросы, которые могли дискутироваться во время выступления украинского премьера в ПАСЕ. Кроме того, Х.СЕВЕРИНСЕН отметила, что дала несколько советов, как лучше отвечать на сложные вопросы, которые могли возникнуть у депутатов ПАСЕ после выступления украинского премьера.

Как сообщал УНИАН, 15-16 апреля Ю.ТИМОШЕНКО находилась в Страсбурге, где, в частности, выступила на сессии ПАСЕ, а также встретилась с Президентом ПАСЕ Луисом Мария де ПУЧЕМ и Генеральным секретарем Совета Европы Терри ДЭВИСОМ.