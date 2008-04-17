Партия регионов требует Тимошенко к ответу

Партия регионов выступает за привлечение правительства и премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО к ответственности за положение дел в стране.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Партии регионов.

По словам авторов заявления, “мы никогда не были сторонниками того, чтобы политики, разрушающие государство, так легко манипулировали обществом, как в настоящее время это они делают в Украине”.

“Вопрос однозначный: вы создали свою оранжевую коалицию, правительство – отвечайте! И не создавайте искусственные ситуации, которые бы привели к распаду коалиции и к отставке правительства”, - призывают в Партии регионов.

Также “регионалы” предупреждают членов правительства, что не допустят, чтобы они “и в дальнейшем перекладывали ответственность за свою бездарность на чьи-либо плечи. Вы и только вы должны либо признать свою несостоятельность и уйти в отставку, или попросить конкретный срок времени, за который гарантируете преодолеть кризис в государстве”.

Кроме того, авторы заявления обвинили Председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА в неоднократном нарушении Регламента ВР “в соглашение политической целесообразности”. В частности, сегодня, отметили в Партии регионов, А.ЯЦЕНЮК, не дав завершить рассмотрение законопроекта о Кабмине, начатом накануне, поставил на повестку дня другой вопрос.

“Есть основания считать, что А.ЯЦЕНЮК совершил это сознательно, преследуя цель сорвать заседание Верховной Рады, поскольку коалиция из-за своих внутренних противоречий не в состоянии принимать ею же инициированные законы, договоренность о которых выписана в коалиционном соглашении”, подчеркивается в заявлении.

В связи с этим авторы заявления требуют от оранжевой коалиции перейти к рассмотрению в парламенте тех вопросов, которых ждут люди. “Это и меры по снижению инфляции и цен, это принятие программы, которая позволила бы Украине развивать экономику, это социальные законы”, - отмечают в Партии регионов, подчеркнув, что “Арсений ЯЦЕНЮК должен именно об этом беспокоиться, а не быть исполнителем авантюрной политики оранжевой коалиции”.