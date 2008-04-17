Россия сотрудничает с НАТО как никто - эксперт

Россия больше всего сотрудничает с НАТО сравнительно со странами, не являющимися членами Альянса.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН сказал начальник управления евроатлантической интеграции Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Борис КРЕМЕНЕЦКИЙ.

“Консультации по линии НАТО-Россия проводятся в формате “27”, а не в формате “НАТО+1”. Это означает, что страны НАТО не вырабатывают предварительно согласованных позиций, и каждая из них принимает решение отдельно. Таких беспрецедентных механизмов консультаций не имеет ни одно другое государство”, - сказал Б.КРЕМЕНЕЦКИЙ.

“Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ в последнее время подчеркивал, что уровень сотрудничества России с НАТО значительно выше, чем нашего государства с Альянсом”, - добавил начальник управления.

Так, по его словам, сегодня в штаб-квартире Альянса в Миссии Российской Федерации при НАТО работают 64 дипломата, включая 18 военнослужащих. В то же время украинское представительство в Брюсселе насчитывает 25 человек - 11 дипломатов, 9 военнослужащих и 5 человек технического персонала.

Он заметил, что кроме того, в штабе Верховного главнокомандующего вооруженных сил НАТО по операциям работает группа связи вооруженных сил России в количестве до 10 человек во главе с генералом, а Вооруженные Силы Украины имеют в этом штабе лишь одного офицера связи.

Он также привел еще один факт активного сотрудничества РФ с НАТО: в 2002 году был создан Совет НАТО-Россия, в рамках которого Российская Федерация получила право на равных условиях принимать участие в вырабатывании отдельных решений Альянса по вопросам ядерной безопасности, антитеррористической деятельности, противоракетной обороны, борьбы с распространением оружия массового поражения, этнических конфликтов. В рамках Совета НАТО-Россия действуют 20 рабочих и экспертных групп.

“В то же время, формат наших отношений находится в плоскости общего форума – Комиссии Украина-НАТО. В отличие от Совета НАТО-Россия, Комиссия УКРАИНА-НАТО не является органом с постоянно действующими рабочими и экспертными группами”, - отметил Б.КРЕМЕНЕЦКИЙ.

Говоря о ключевых сферах сотрудничества России с НАТО, он отметил, что ими являются борьба с терроризмом, противодействие распространению оружия массового поражения, противоракетная оборона, миротворческая деятельность и устранение последствий чрезвычайных ситуаций гражданского характера, ядерная сфера.

“В рамках международной борьбы с терроризмом Россия и НАТО осуществляют обмен аналитическими материалами по оценке уровня угроз. Под эгидой Совета НАТО-Россия реализуется проект по обучению персонала афганских антинаркотических структур на базе профильных российских учебных заведений, в первую очередь, Всероссийского института повышения квалификации МВД России”, - сообщил он.

Справка УНИАН: Фактически официальные отношения по линии НАТО-Россия и НАТО-Украина начались почти одновременно, соответственно, в 1991 и 1992 годах.

В то же время, формальное сотрудничество между Украиной и НАТО началось в феврале 1994 года с подписанием рамочного документа “Партнерство ради мира”. В мае того же года Украина передала руководству НАТО свой Презентационный документ, в котором были определены политические цели участия Украины в программе “Партнерство ради мира”, мероприятия, которые планируется осуществить для достижения этих целей, а также силы и средства, выделяемые Украиной для участия в программе “Партнерство ради мира”.

Отношения Российской Федерации с Альянсом вышли на качественно новый уровень с подписанием в 1997 году в Париже Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и странами НАТО.