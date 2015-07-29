МИД обвиняет Россию в пытках незаконно удерживаемых граждан Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

Она заявила, что вызывают возмущение факты нарушения прав украинцев Александра Кольченко и Олега Сенцова, суд над которыми проходит в России по обвинению в подготовке терактов.

"В частности, имеется информация о применении к Олегу Сенцова пыток сотрудниками российских правоохранительных органов при задержании в мае 2014 года на территории Автономной Республики Крым", - заявила Беца.

Кроме того, она отметила, что "имеются сведения о применении пыток к другому заключенному по этому делу - гражданину Украины Алексею Чирнию. При этом его показания, полученные в результате незаконных действий, используются для обвинения в терроризме Олега Сенцова и Александра Кольченко, что полностью нивелирует объективность следствия".

В связи с этим МИД отмечает недопустимость и противоправность арестов и содержания на территории России граждан Украины, задержанных российской оккупационной властью в Крыму.

Украинское внешнеполитическое ведомство в очередной раз обращается к России с требованием освободить указанных граждан и вернуть их в Украину.

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Как сообщал УНИАН, российские следователи обвиняют Сенцова в создании террористической группы, которая якобы действовала в Крыму и была структурным подразделением "Правого сектора".

Сенцова задержали сотрудники ФСБ РФ в мае 2014 года в Крыму. Российское следствие инкриминирует ему организацию поджогов в симферопольском отделении партии "Единая Россия" и офисе организации "Русская община". Режиссера также обвиняют в подготовке взрыва у памятника Ленину в Симферополе. В апреле этого года ему предъявили обвинение в незаконном хранении оружия.

По уголовному делу о подготовке терактов в Крыму, кроме Сенцова, проходят также Кольченко, Геннадий Афанасьев и Чирний.

Афанасьев и Чирний ранее дали показания и, заключив сделку со следствием, были приговорены к 7 годам лишения свободы каждый.

Арест Сенцова и Кольченко был продлен до 16 декабря.

21 июля Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону провел первое заседание по существу по уголовному делу Сенцова и Кольченко, незаконно задержанного в Крыму и безосновательно обвиняемого в подготовке терактов.